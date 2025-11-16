В Азербайджане оценили возможное назначение Гурбанова на пост главного тренера «Спартака»

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли поделился мнением о возможном назначении Гурбана Гурбанова на пост главного тренера «Спартака». С 2008 года 53-летний специалист возглавляет «Карабах».

«Гурбан Гурбанов играл в России как футболист. Возможно, когда-нибудь он продолжит карьеру главного тренера в России. Но сейчас я не верю, что он может уйти в «Спартак». Руководство «Карабаха» создало ему нужные условия, связь между клубом и Гурбановым очень крепкая. Он не покидал «Карабах» и тогда, когда работал в сборной Азербайджана. Поэтому я думаю, что это сотрудничество продлится ещё некоторое время. По имеющимся у меня данным, Гурбанову уже поступали предложения из Турции и европейских стран, однако он их не принял. Но, конечно, всё может быть иначе.

Если же Гурбанов возглавит «Спартак», это будет очень хорошим выбором. Мурад Мусаев, который сделал «Краснодар» чемпионом России, также работал в нашей лиге. Мусаев набрался опыта и вернулся в Россию с хорошими результатами в Азербайджане, и о нём до сих пор отзываются хорошо. А Гурбанов является тренером номер один в Азербайджане благодаря чемпионскому титулу и многолетнему европейскому опыту. Думаю, он может добиться успеха и в чемпионате России, как и Мусаев», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

