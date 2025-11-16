Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кейн — о работе с Тухелем: он был главной причиной, по которой я перешёл в «Баварию»

Кейн — о работе с Тухелем: он был главной причиной, по которой я перешёл в «Баварию»
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о главном тренере сборной Англии Томасе Тухеле в период совместной работы в мюнхенском клубе.

«Он [Тухель] был главной причиной, по которой я в итоге перешёл в «Баварию». Мне нравится его энергия, мне нравится, что он хотел делать и как он хотел играть. Поэтому такие отношения с первой минуты нашей встречи настраивают на хороший путь. Думаю, когда он получил эту работу, то видел во мне большого лидера в команде и человека, который будет помогать ему во многих отношениях с футболистами, некоторыми сотрудниками, знакомить с культурой, узнавать много хорошего», — приводит слова Кейна Reuters.

