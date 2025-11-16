«Барселона» рассматривает пять защитников на замену Иньиго Мартинесу — Sport.es

«Барселона» изучает трансферный рынок с целью поиска замены для центрального защитника Иньиго Мартинеса, покинувшего клуб минувшим летом. В стане сине-гранатовых чувствуют нехватку левоногого игрока обороны с качественным пасом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в список сине-гранатовых входят пять футболистов:

Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд). Гонсалу Инасиу («Спортинг»). Марк Гехи («Кристал Пэлас»). Тилель Тати («Нант»). Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Подчёркивается, что на текущий момент рыночная стоимость Шлоттербека превышает € 40 млн. В контракте Инасиу есть пункт об отступных в размере € 60 млн. Контракты Гехи и Юпамекано заканчиваются летом 2026 года.

Материалы по теме Экс спортивный директор «Барселоны» Круифф высказался о создании памятника в честь Месси

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: