Футбол Новости

Мастантуоно временно прекратил тренировки — Marca

Мастантуоно временно прекратил тренировки — Marca
Комментарии

18-летний аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно, который восстанавливается после травмы, временно прекратил тренировки, сообщает Marca.

Быстрое восстановление футболиста не представляется возможным, поэтому требуется время, отдых и правильная реабилитация.

Ранее клуб сообщил, что по результатам обследования, проведённого медицинской службой, у Мастантуоно диагностирована пубалгия (хроническая боль в паху и внизу живота).

Франко Мастантуоно выступает за «Реал» с августа 2025 года. «Сливочные» заплатили аргентинскому «Ривер Плейт» за переход молодого футболиста € 45 млн. Всего в активе футболиста 12 матчей за «Реал», в которых он отметился голом и результативной передачей.

