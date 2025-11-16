Комличенко прокомментировал поражение сборной России в матче со сборной Чили

Нападающий «Локомотива» и сборной России Николай Комличенко прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче со сборной Чили.

«Чили играли жестковато, но это футбол. Не думали, что будет легко. У Облякова побаливает после матча, хромает. Видно, что травма неприятная. Конечно, проигрывать всегда обидно. Мы настраиваемся на победу, тем более при наших болельщиках. Расстроены, надо будет делать работу над ошибками. Хотели выиграть», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч прошёл 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. 12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1).