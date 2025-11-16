Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Зенита» Адвокат покинул расположение сборной Кюрасао перед игрой отбора к ЧМ

Нидерландский специалист Дик Адвокат по личным обстоятельствам покинул тренировочный лагерь сборной Кюрасао в преддверии матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ямайкой (19 ноября). Об этом информирует пресс-служба национальной команды. Подопечным экс-тренера «Зенита» достаточно не проиграть в указанной встрече, чтобы выйти на мировое первенство.

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа 2. 6-й тур
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Ямайка
Не начался
Кюрасао
«Национальная команда подтверждает, что главный тренер Дик Адвокат покинул тренировочный лагерь на Ямайке по личным обстоятельствам.

Несмотря на то что Дик Адвокат физически не будет присутствовать с командой, он по-прежнему будет активно участвовать в принятии ключевых решений, касающихся тактических вопросов, управления игроками и предстоящего матча», — сказано в заявлении Федерации футбола Кюрасао.

