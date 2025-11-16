Хески — о нападающих сборной Англии: сейчас нам сложно найти следующего

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмиль Хески высказался о кризисе в линии нападения национальной команды в ближайшей перспективе.

«Нам повезло, что все предыдущие годы мы могли видеть целую группу блестящих нападающих. У нас была цепочка игроков, которые могли перейти на более высокий уровень. Я пришёл после Ширера, а Руни — после меня. Но куда нам теперь смотреть?.. У нас всегда была система, но сейчас нам сложно найти следующего», — приводит слова Хески BBC.

Сборная Англии обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата мира 2026 года. После семи матчей квалификации английская команда набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу группы К.