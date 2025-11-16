Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Аршавин назвал тренера, который может подойти «Спартаку»

Аршавин назвал тренера, который может подойти «Спартаку»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил, какого главного тренера он порекомендовал бы «Спартаку».

«Кого посоветовал бы «Спартаку» назначить главным тренером? Без советов. Талалаев? Талалаев сейчас строит «Балтику», он не уйдёт оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдёт им», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера команды, который он занимал с лета 2024 года. Весной нынешнего года «Спартак» продлил трудовое соглашение с сербским специалистом до лета 2027 года.

После 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место.

