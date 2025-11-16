Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Силвиньо — о сборной Англии: нам предстоит встретиться с одной из лучших команд

Главный тренер сборной Албании Силвиньо высказался о сборной Англии в преддверии матча между командами в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
«К сожалению, должен сказать, что они сильнее, чем полгода назад. Цифры просто потрясающие. Что тут скажешь? Но мы счастливы, нам предстоит встретиться с одной из лучших команд, и мы постараемся выполнить свою работу. Они совершенно фантастического уровня. Но не заблуждайтесь на наш счёт. Мы очень довольны своей командой. Завтра будет отличная и сложная игра. Тухель отличный тренер, обожаю его, его стиль игры, и у него в составе одни из лучших игроков в мире», — приводит слова Силвиньо Goal.com.

После семи матчей сборная Англии набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу группы К. Албания заработала 14 очков в семи встречах и располагается на второй строчке.

