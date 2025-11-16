Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Краснодар» обыграл свою молодёжную команду благодаря голам Са и Батчи

Комментарии

Завершился товарищеский матч между взрослой и молодёжной командами «Краснодара». Игра проходила на стадионе Академии ФК «Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 12:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу взрослой команды «быков».

На 27-й минуте счёт в игре открыл нападающий Виктор Са. На 50-й минуте нападающий Жоау Батчи укрепил преимущество «быков», забив с передачи Лукаса Оласы. Вскоре форвард молодёжной команды «Краснодара» Архип Казанцев сократил её отставание, реализовав 11-метровый удар.

После 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Мурада Мусаева набрали 33 очка и занимают первое место.

