Главная Футбол Новости

Дешам рассказал, когда объявит состав сборной Франции на ЧМ-2026

Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, когда объявит состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года.

«Я объявлю состав своей команды на чемпионат мира во второй половине мая», — сказал Дешам в эфире канала Telefoot.

Сборная Франции досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира 2026 года, заняв первое место в отборочной группе D. ЧМ-2026 пройдёт следующим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

