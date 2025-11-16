Дешам рассказал, когда объявит состав сборной Франции на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, когда объявит состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года.

«Я объявлю состав своей команды на чемпионат мира во второй половине мая», — сказал Дешам в эфире канала Telefoot.

Сборная Франции досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира 2026 года, заняв первое место в отборочной группе D. ЧМ-2026 пройдёт следующим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).