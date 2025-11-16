Барриос ответил, не уговаривал ли он перейти в «Зенит» Кордобу из «Краснодара»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил, не уговаривал ли он перейти в санкт-петербургский клуб соотечественника Джона Кордобу из «Краснодара» летом 2024 года, когда в стан сине-бело-голубых переходил Александр Соболев.

– В то время, когда Соболев переходил в «Зенит», были слухи, что Джон Кордоба может тоже перейти в «Зенит». Не звонил ли ты, не уговаривал ли Кордобу перейти?

– Кордоба (улыбается)… Могу сказать, что мы всегда на связи, много общаемся, потому что мы друзья, товарищи по сборной, он хороший парень тоже, поэтому мы на связи, — сказал Барриос в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

