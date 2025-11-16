Португалия — Армения: онлайн-трансляция матча 6-го тура отбора к ЧМ-2026 начнётся в 14:00

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: