22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Португалия — Армения: онлайн-трансляция матча 6-го тура отбора к ЧМ 2026 начнется в 14:00

Португалия — Армения: онлайн-трансляция матча 6-го тура отбора к ЧМ-2026 начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Не начался
Армения
Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
