Барриос ответил, был ли решён его конфликт с Соболевым после перехода форварда в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, о чём он общался с нападающим Александром Соболевым после его перехода в санкт-петербургский клуб из «Спартака» летом 2024 года. Напомним, между игроками произошла драка в концовке очного матча команд в групповом этапе Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.), который состоялся 27 ноября 2022 года. Барриос и Соболев получили красные карточки. Также с поля были удалены другие участники потасовки: Малком, Родригао (все — «Зенит»), Александр Селихов, Шамар Николсон (все — «Спартак»).

«Мы поговорили, что всё, теперь мы партнёры по команде. Что самое главное — это задачи клуба, успех клуба. Что он больше не носит те свои цвета, теперь носит сине-бело-голубые цвета. Поговорили, что отныне движемся в одном направлении, что все очень рассчитываем на него.

Он на самом деле хороший парень, правда, классный чувак. Его хорошо приняли в команде. Да, ещё пока он не вышел на тот уровень голов и передач, которые от него ждут, но он тренируется с полной отдачей, старается. Я уверен, что придёт его время, потому что, повторюсь, его помощь нужна команде, и он прекрасно понимает, всё для этого делает», — сказал Барриос в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

