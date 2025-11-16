Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Тухель — перед матчем со сборной Албании: пожалуйста, никаких красных карточек

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель предупредил игроков своей команды о риске получения красной карточки в преддверии матча с Албанией в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Не начался
Англия
«Пожалуйста, никаких красных карточек. В случае крайней необходимости мы, конечно, можем позволить себе схватить соперника за футболку, если он уходит в отрыв, но в случае сомнений будет разумнее этого не делать. Я не хочу заострять на этом внимание, потому что тогда над нами будет висеть давление. Обычно мы ничем не рискуем, но, если у кого-то есть выбор, не делайте этого», — приводит слова Тухеля Independent.

После семи матчей сборная Англии набрала 21 очкоо и возглавляет турнирную таблицу группы К. Албания заработала 14 очков в семи встречах и располагается на второй строчке.

