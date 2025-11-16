Александр Мостовой: Чили щёлкнуло сборную России по одному месту

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче со сборной Чили.

«Чему тут удивляться. Много раз говорил: когда ты играешь одни товарищеские игры, причём у себя дома, с заведомо слабыми соперниками, конечно, ты будешь их обыгрывать. Но если соперник чуть посильнее — уже у нас есть проблемки. Сейчас играли с Перу и Чили, до этого были Иран и Иордания — уже со всеми этими сборными мы испытываем проблемы.

Не забывайте, что мы нигде не играем. Когда-то должны были проиграть. Вот Чили нам щёлкнуло по одному месту и показало, что нас ждёт впереди. Команда, которая заняла последнее место в своей группе в отборочном турнире на чемпионат мира, спокойненько сыграла и ещё умудрилась выиграть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.