Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Хет-трик Соболева позволил «Зениту» победить «Зенит-2» в тренировочной игре

Хет-трик Соболева позволил «Зениту» победить «Зенит-2» в тренировочной игре
Завершился тренировочный матч между санкт-петербургскими «Зенитом» и «Зенитом-2». Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу команды Сергея Семака. Об этом информирует пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

Сообщается, что в составе «Зенита» хет-трик оформил нападающий Александр Соболев. Ещё одним мячом отметился полузащитник Александр Ерохин. За «Зенит-2» сделал дубль нападающий Дмитрий Барков.

В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Соболев принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и результативной передачей. Также игрок провёл шесть матчей в Фонбет Кубке России, где забил два гола и сделал ассист.

