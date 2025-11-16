Мостовой: травма Облякова — серьёзная потеря для ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о повреждении полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в преддверии матча 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится 22 ноября. Игрок красно-синих был вынужденно заменён на 25-й минуте товарищеского матча сборной России с Чили (0:2).

«Травма Облякова — серьёзная потеря для ЦСКА. Видел этот момент, там, скорее всего, ушиб, и травмы никакой нет. Мы так 1000 раз падали. У всех это было. Если там ушиб, то можно поставить обезболивающий укол. Думаю, он будет здоров к дерби со «Спартаком», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме Александр Мостовой: Чили щёлкнуло сборную России по одному месту

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: