Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мостовой: травма Облякова — серьёзная потеря для ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Мостовой: травма Облякова — серьёзная потеря для ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о повреждении полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в преддверии матча 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится 22 ноября. Игрок красно-синих был вынужденно заменён на 25-й минуте товарищеского матча сборной России с Чили (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Травма Облякова — серьёзная потеря для ЦСКА. Видел этот момент, там, скорее всего, ушиб, и травмы никакой нет. Мы так 1000 раз падали. У всех это было. Если там ушиб, то можно поставить обезболивающий укол. Думаю, он будет здоров к дерби со «Спартаком», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
