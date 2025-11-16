Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Быстров озвучил основные претензии к Карпину после поражения сборной России в матче с Чили

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров сформулировал претензии к главному тренеру национальной команды Валерию Карпину. В субботу, 15 ноября, подопечные 56-летнего специалиста проиграли Чили в товарищеском матче (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Поражение от Чили? Для меня неважно: поражение или победа. Важно, чтобы тренер сборной был тренером сборной, а тренер клуба — тренером клуба. Совмещение постов никуда не годится. Это разные позиции.

У нас нет отборочных матчей, только товарищеские. Значит, тренер сборной должен относиться к товарищеским матчам как к финалу чемпионата мира и играть основным составом. Нужно наигрывать костяк команды, которую, дай бог, в следующем году допустят к отборам. Если потом что-то пойдёт не так, нам будут рассказывать, что команда не сыгралась? Поэтому главное — определиться, кто и чем будет заниматься.

И ещё для меня важно, чтобы тренер сборной не выходил со словами: «У нас товарищеский матч, поэтому этого я поберегу, этого домой отпущу, а тем не буду рисковать». Это неправильный подход. Футболисты это чувствуют и так же относятся к матчам. А если бы было сказано, что для нас сейчас это не товарищеский матч, а игра жизни и смерти, мы увидели бы другой футбол», — приводит слова Быстрова Sport24.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. С марта 2022 года по февраль 2025 года специалист также тренировал «Ростов». 13 июня нынешнего года московское «Динамо» объявило о назначении Карпина.

Как сборная России играет при Карпине:

