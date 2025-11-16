Мэйсон Гринвуд признан игроком октября во французской Лиге 1

24-летний полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком октября во французской Лиге 1.

Гринвуд получил индивидуальную награду, набрав 38% голосов. Он опередил Хоакина Паничелли из «Страсбурга» (32%) и Софиана Диопа из «Ниццы» (30%).

Футболист отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Гавра». В общей сложности Гринвуд забил в октябре шесть мячей: пять в чемпионате Франции и один в Лиге чемпионов «Аяксу».

Полузащитник перешёл в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года за € 26 млн. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 21 мяч. В бомбардирской гонке он уступил только Усману Дембеле из «ПСЖ».