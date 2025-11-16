Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Аршавин собрал идеальный состав сборной России, включив в него себя, Акинфеева, Титова

Аршавин собрал идеальный состав сборной России, включив в него себя, Акинфеева, Титова
Бывший нападающий «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин составил символическую сборную России.

«Первый — Акинфеев, в воротах. Справа — Анюк [Анюков]. Слева — Жирков. Наверное, Онопко — Игнашевич.

В центре — Гарик [Игорь Денисов]. Десятка… Титов, Мостовой и Гарик под ними — идеально!

Справа — я, Керж [Кержаков]. Слева в полузащите не хватает паренька, да? Цымбаларя давай поставим», — сказал Аршавин в видео в телеграм-канале Мир РПЛ.

В составе российской национальной команды нападающий принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 21 результативной передачей. В 2008 году Аршавин стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

Комментарии
