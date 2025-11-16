«Факел» обыграл «Сокол» в матче 19-го тура Первой лиги и возглавил турнирную таблицу

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречались саратовский «Сокол» и воронежский «Факел». Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречи выступил Данил Каширин из Уфы. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в матче забил албанский нападающий «Факела» Белайди Пуси на 42-й минуте, реализовав пенальти.

«Сокол» занимает 17-е место в Первой лиге с 15 очками после 19 проведённых матчей. Воронежский «Факел» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, у команды 42 набранных очка. В топ-4 также входят «Урал» из Екатеринбурга (39 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).