Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Сокол — Факел, результат матча 16 ноября 2025, счет 0:1, 19-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» обыграл «Сокол» в матче 19-го тура Первой лиги и возглавил турнирную таблицу
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречались саратовский «Сокол» и воронежский «Факел». Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречи выступил Данил Каширин из Уфы. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Пуси – 42'    

Единственный мяч в матче забил албанский нападающий «Факела» Белайди Пуси на 42-й минуте, реализовав пенальти.

«Сокол» занимает 17-е место в Первой лиге с 15 очками после 19 проведённых матчей. Воронежский «Факел» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, у команды 42 набранных очка. В топ-4 также входят «Урал» из Екатеринбурга (39 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
