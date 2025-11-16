Губерниев: у сборной России какой-то эффект «Динамо» — Карпину надо бросать курить

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что у сборной России есть эффект «Динамо». Обе команды тренирует Валерий Карпин.

«У сборной России какой-то эффект «Динамо». Потому что мы видим «Динамо» в определённом кризисе, ощущение, что это передалось и национальной команде. Поэтому надо всем бросать курить, кто связан со сборной России, причём срочно, и начать заниматься делом. На месте Карпина надо сейчас призадуматься и распределить приоритеты. Понятно, что ласковый телёнок двух маток сосёт и две зарплаты лучше, чем одна. Я это знаю на собственном опыте как сотрудник ВГТРК и «Газпром-медиа», но на моей работе совмещение не сказывается, а наоборот — только лучше становится.

Сборная не очень созидает, после ошибок пропускает, и есть от чего заниматься извечным почёсыванием на затылке. Ещё раз хочу сказать, что сейчас этот кумулятивный эффект от неудачной игры «Динамо» распространился на сборную. По поводу того, что надо бросать курить, я не случайно сказал, потому что футболисты, спортсмены и тренеры — это во многом камертоны для молодёжи. И когда тренер говорит о том, что в этом ничего предосудительного не видит, — ну, молодец, что могу сказать. Это неправильно. Так что давайте, Валерий Георгиевич, бросайте курить и сконцентрируйтесь на работе, чтобы ничто не отвлекало вас и от «Динамо», и от сборной России. Я в вас верю!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

