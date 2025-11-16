Скидки
Кьер: Рафаэл Леау может быть одним из лучших в мире

Экс-игрок «Милана» и сборной Дании Симон Кьер высказался о португальском нападающем «россонери» Рафаэле Леау.

«Рафаэл Леау может быть одним из лучших в мире. Дембеле выиграл «Золотой мяч», и Леау может быть на том же уровне. Ему нужно прибавлять по 1% в день. На мой взгляд, он не справится в одиночку, мало кто добивается успеха в одиночку. Ему нужен тренер и команда, которые помогут. Ему 26 лет, а в 29 будет слишком поздно: либо сейчас, либо он не добьётся своего», — приводит слова Кьера La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Леау провёл восемь матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

