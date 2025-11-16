Барриос назвал футболиста «Зенита», который является для него ориентиром

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос объяснил, почему 36-летний полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин является для него ориентиром в футболе.

«Для меня с самого начала, в течение всех этих лет, является ориентиром, я восхищаюсь Александром Ерохиным, которому 36 лет, идёт 37-й. Он никогда ни на что не жалуется, он суперпрофессионал. Играет, независимо от того, сколько игрового времени ему дают. Действует на поле так, что с него можно брать пример всегда, тренируется с полнейшей самоотдачей, играет с полнейшей самоотдачей.

Мне кажется, что для ребят из академии очень важно, когда у них перед глазами вот такие люди, которые независимо от возраста, независимо от времени, проведённого на поле, делают абсолютно всё для того, чтобы потом не иметь, прежде всего, самим к себе никаких вопросов по уровню вложенных сил», — сказал Барриос в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Ерохин играет за «Зенит» с 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 263 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 45 голами и 21 результативной передачей. В санкт-петербургском клубе футболист шесть раз выиграл Мир РПЛ.

