Мостовой: товарищеские матчи сборной России приелись, но выхода нет
Бывший футболист московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеских матчах национальной команды после поражения в игре со сборной Чили со счётом 0:2.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
«Тяжело постоянно смотреть товарищеские игры. Эти матчи приелись, другое дело, что выхода нет, приходится играть. Последняя официальная игра у нас была против Хорватии четыре года назад.
Нужная игра, где нам надо было сыграть вничью. Что мы сделали? Проиграли. Вот чего хочется испытывать и видеть. Нужно посерьёзнее относиться к матчам», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Комментарии
