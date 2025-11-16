Мостовой: товарищеские матчи сборной России приелись, но выхода нет

Бывший футболист московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеских матчах национальной команды после поражения в игре со сборной Чили со счётом 0:2.

«Тяжело постоянно смотреть товарищеские игры. Эти матчи приелись, другое дело, что выхода нет, приходится играть. Последняя официальная игра у нас была против Хорватии четыре года назад.

Нужная игра, где нам надо было сыграть вничью. Что мы сделали? Проиграли. Вот чего хочется испытывать и видеть. Нужно посерьёзнее относиться к матчам», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.