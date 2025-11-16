Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: товарищеские матчи сборной России приелись, но выхода нет

Мостовой: товарищеские матчи сборной России приелись, но выхода нет
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеских матчах национальной команды после поражения в игре со сборной Чили со счётом 0:2.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Тяжело постоянно смотреть товарищеские игры. Эти матчи приелись, другое дело, что выхода нет, приходится играть. Последняя официальная игра у нас была против Хорватии четыре года назад.

Нужная игра, где нам надо было сыграть вничью. Что мы сделали? Проиграли. Вот чего хочется испытывать и видеть. Нужно посерьёзнее относиться к матчам», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Александр Мостовой: Чили щёлкнуло сборную России по одному месту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android