Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев: Карпин может потерять всё — и «Динамо», и сборную России

Губерниев: Карпин может потерять всё — и «Динамо», и сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что ближайшие матчи московского «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России во многом станут определяющими для главного тренера бело-голубых Валерия Карпина. В грядущих матчах РПЛ «Динамо» встретится с «Динамо» Махачкала, «Ахматом» и «Спартаком», в Кубке России — с «Зенитом».

«Ближайшие три матча «Динамо» в РПЛ и один в Кубке России будут во многом определяющими для Карпина. Я думаю, если он сыграет неудачно, не факт, что он продолжит работать. Потому что Карпин подбирал состав под себя, как и сборная — все игроки в распоряжении.

Например, тренер ЦСКА Челестини работает с тем, что у него предстало перед глазами, а Карпин команду формировал сам. Я довольно спокойно в этой ситуации отношусь к совмещению, но практика показывает: если и там и там не получается, значит, надо от чего-то отказываться. В противном случае можно всё потерять — и «Динамо», и сборную», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Губерниев: у сборной России какой-то эффект «Динамо» — Карпину надо бросать курить

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android