Губерниев: Карпин может потерять всё — и «Динамо», и сборную России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что ближайшие матчи московского «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России во многом станут определяющими для главного тренера бело-голубых Валерия Карпина. В грядущих матчах РПЛ «Динамо» встретится с «Динамо» Махачкала, «Ахматом» и «Спартаком», в Кубке России — с «Зенитом».

«Ближайшие три матча «Динамо» в РПЛ и один в Кубке России будут во многом определяющими для Карпина. Я думаю, если он сыграет неудачно, не факт, что он продолжит работать. Потому что Карпин подбирал состав под себя, как и сборная — все игроки в распоряжении.

Например, тренер ЦСКА Челестини работает с тем, что у него предстало перед глазами, а Карпин команду формировал сам. Я довольно спокойно в этой ситуации отношусь к совмещению, но практика показывает: если и там и там не получается, значит, надо от чего-то отказываться. В противном случае можно всё потерять — и «Динамо», и сборную», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

