Дисквалифицированный Роналду обратился к сборной Португалии в преддверии матча с Арменией

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пожелал успехов национальной команде перед матчем квалификации к чемпионату мира с Арменией, который состоится сегодня, 16 ноября. 40-летний футболист не сможет принять участие в игре из-за дисквалификации, он получил красную карточку во встрече с Ирландией (2:0).

«Вперёд, команда! Вместе сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что Португальская футбольная федерация (FPF) будет пытаться смягчить наказание для капитана команды, которому может грозить дисквалификация на два-три матча.

Игра между сборными Португалии и Армении пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

