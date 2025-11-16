Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Дисквалифицированный Роналду обратился к сборной Португалии в преддверии матча с Арменией

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пожелал успехов национальной команде перед матчем квалификации к чемпионату мира с Арменией, который состоится сегодня, 16 ноября. 40-летний футболист не сможет принять участие в игре из-за дисквалификации, он получил красную карточку во встрече с Ирландией (2:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Не начался
Армения
«Вперёд, команда! Вместе сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что Португальская футбольная федерация (FPF) будет пытаться смягчить наказание для капитана команды, которому может грозить дисквалификация на два-три матча.

Игра между сборными Португалии и Армении пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

