Джулиано Симеоне: я всегда смотрю все свои игры

22-летний аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне рассказал, как он совершенствует свои футбольные навыки и мастерство.

«Я всегда смотрю все свои игры! Я много наблюдаю за собой… Мне это нравится, и я думаю, что это способ учиться и совершенствоваться. Раньше, как только приходил домой, включал игру и не спал. Теперь у меня получается лучше, и я смотрю её на следующий день», — сказал Симеоне в эфире Cadena SER.

В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей за мадридский «Атлетико» во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач. За сборную Аргентины игрок провёл семь матчей и забил один гол.