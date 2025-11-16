Португалия — Армения: стартовые составы команд на матч 6-го тура квалификации к ЧМ-2026

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Семеду, Витинья, Б. Силва, Невеш, Б. Фернандеш, Леау, Рамуш.

Армения: Авакян, Пилоян, С. Мурадян, Мкртчян, Тикнизян, Агасарян, К. Мурадян, Сперцян, Оганесян, Серобян, Ранос.

Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.

После пяти туров отборочного соревнования Португалия набрала 10 очков и занимает первое место в квартете F. Армения заработала три очка и располагается на четвёртой строчке.

Лучший бомбардир в мировом футболе: