Главная Футбол Новости

Сергей Семак — о матче с «Зенитом-2»: это хороший способ поддерживать игровой тонус

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о тренировочном матче с командой «Зенит-2».

«Хороший спарринг. Когда у нас есть возможность, играем со второй командой, смотрим на молодых ребят. Для тех, кто остаётся в период вызова игроков в национальные сборные, думаю, это хороший способ поддерживать игровой тонус, игровой ритм. Поэтому, на мой взгляд, мы провели хороший матч», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу основной команды. В составе «Зенита» хет-трик оформил нападающий Александр Соболев. Ещё одним мячом отметился полузащитник Александр Ерохин. За «Зенит-2» сделал дубль нападающий Дмитрий Барков.

