Тульский «Арсенал» в гостях победил «Уфу» в матче 19-го тура Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari между «Уфой» и тульским «Арсеналом». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

На 69-й минуте счёт в игре открыл защитник «Арсенала» Даниил Пенчиков. На 75-й минуте полузащитник хозяев Мигран Агеян восстановил равновесие. На 79-й минуте нападающий Резиуан Мирзов забил победный мяч тульской команды, реализовав 11-метровый удар.

После 19 матчей Первой лиги «Арсенал» набрал 26 очков и занимает восьмое место. «Уфа» заработала 19 очков и располагается на 14-й строчке.

