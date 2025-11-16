Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уфа — Арсенал Тула, результат матча 16 ноября 2025, счет 1:2, 19-й тур Первой лиги 2025/2026

Тульский «Арсенал» в гостях победил «Уфу» в матче 19-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari между «Уфой» и тульским «Арсеналом». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Пенчиков – 69'     1:1 Агеян – 75'     1:2 Мирзов – 79'    

На 69-й минуте счёт в игре открыл защитник «Арсенала» Даниил Пенчиков. На 75-й минуте полузащитник хозяев Мигран Агеян восстановил равновесие. На 79-й минуте нападающий Резиуан Мирзов забил победный мяч тульской команды, реализовав 11-метровый удар.

После 19 матчей Первой лиги «Арсенал» набрал 26 очков и занимает восьмое место. «Уфа» заработала 19 очков и располагается на 14-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Объявлены судейские назначения на матчи 19-го тура Первой лиги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android