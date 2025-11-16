Семак рассказал о процессе восстановления Арсена Адамова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе восстановления после травмы защитника своей команды Арсена Адамова.

«Я надеюсь, что он будет готовиться к следующему матчу. Он пропустил часть тренировочной работы из-за травмы, и сейчас ему нужно набирать и функциональное состояние, так как он не так давно с нами тренируется, и игровой тонус, конечно, тоже. Поэтому для него это хорошая возможность потихоньку подходить к составу и набирать хорошую форму», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Адамов получил повреждение перед матчем 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги с московским «Динамо».

В нынешнем сезоне футболист провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.