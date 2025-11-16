Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак рассказал о процессе восстановления Арсена Адамова

Семак рассказал о процессе восстановления Арсена Адамова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе восстановления после травмы защитника своей команды Арсена Адамова.

«Я надеюсь, что он будет готовиться к следующему матчу. Он пропустил часть тренировочной работы из-за травмы, и сейчас ему нужно набирать и функциональное состояние, так как он не так давно с нами тренируется, и игровой тонус, конечно, тоже. Поэтому для него это хорошая возможность потихоньку подходить к составу и набирать хорошую форму», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Адамов получил повреждение перед матчем 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги с московским «Динамо».

В нынешнем сезоне футболист провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
Сергей Семак — о матче с «Зенитом-2»: это хороший способ поддерживать игровой тонус
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android