Дмитрий Губерниев затруднился назвать лучший матч сборной России в 2025 году

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев затруднился назвать лучший матч сборной России в 2025 году.

«Сейчас очень сложно говорить и очень умозрительно по поводу того, какой матч был лучшим для сборной в этом году. Отвечу по-булгаковски — лучший матч нашей сборной России впереди, когда мы вернёмся. Сложно сохранить мотивацию, сложно играть не с самыми серьёзными соперниками, никуда не отбираться, нигде не участвовать. Сложно, ничего не хочу сказать. Воздержусь от оценок, связанных с игрой сборной.

Хочу сказать, что самое главное достижение — РФС сохраняет сборную России. У ребят есть определённая мотивация, стараются, молодцы! Хочу пожелать всяческих удач, кто бы команду ни тренировал. Но неудачи в «Динамо» будут иметь эффект домино для Карпина применительно к сборной России», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

