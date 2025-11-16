Скидки
Тюкавин заявил, что не верит в слухи об уходе Карпина из «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на информацию о потенциальном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых. Ранее СМИ сообщали, что 56-летний специалист может покинуть команду в ноябрьскую паузу на матчи сборных.

«Как отреагировал на слухи об уходе Карпина? Да никак не реагировал. Валерий Георгиевич в сборной с нами каждый день был, думаю, он также не реагировал на это. На нас это никак не повлияло. Посмотрим, что будет в команде. Верю ли я этим слухам? Нет, не верю», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом тренер продолжает возглавлять российскую национальную команду. После 15 туров Мир РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и занимают 10-е место.

