Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы просто всех уничтожали». Барриос назвал самую сильную версию «Зенита»

«Мы просто всех уничтожали». Барриос назвал самую сильную версию «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил, какую версию сине-бело-голубых он считает наиболее сильной с момента своего прихода в клуб в 2019 году. После перехода в санкт-петербургский клуб колумбийский футболист шесть раз выиграл Мир РПЛ.

«Сложный вопрос, потому что разные годы, разные ощущения, разные команды. Уверен, все игроки, которые приходили, они в чём-то добавляли, в чём-то делали команду лучше.

Но вот если выбирать, мне кажется, что мои первые два—три, может, даже четыре года в «Зените». Давайте, скажем, мои первые три года в «Зените». Мне кажется, мы были той командой, которая в каждом матче выходила, люди, комментирующие, анализирующие футбол, по нашей игре могли в целом судить, что «Зенит» сегодня выиграет 3:0, 4:0 или 5:0.

Первые мои три года здесь мы были более стабильной, более напористой и уверенной в себе, идущей напролом командой. Мне кажется, зачастую перед началом матча можно было услышать какие-то комментарии, что у «Зенита» нет сегодня соперников, конкурентов. Мы просто всех уничтожали. Повторюсь, это было очень крутое ощущение, сметали всех на своём пути», — сказал Барриос в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Материалы по теме
Барриос назвал футболиста «Зенита», который является для него ориентиром

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android