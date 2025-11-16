Конате высказался о продлении контракта с «Ливерпулем»

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о процессе продления контракта с клубом.

«Это сложно, мы не можем сказать всё, потому что многое уже сказано в СМИ. Некоторые вещи, которые я читаю, думаю… О-ля-ля. Это ставит меня в затруднительное положение перед болельщиками «Ливерпуля», которые даже не знают всех тонкостей», — приводит слова Конате Get French Football News.

Действующее трудовое соглашение француза истекает летом 2026 года. Конате выступает за «Ливерпуль» с лета 2021 года. Ранее француз защищал цвета «РБ Лейпциг». По данным СМИ, интерес к 26-летнему центральному защитнику проявляет мадридский «Реал».