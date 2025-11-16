Барриос: матч между «Зенитом» и «Спартаком» больше всего похож на игру «Боки» и «Ривера»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос считает матчи со «Спартаком» наиболее похожими на игры между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» в Аргентине. Колумбийский футболист выступал в составе «Бока Хуниорс» с 2016 по 2019 год.

– Ты играл в «Бока Хуниорс». Самое главное противостояние Аргентины «Бока» — «Ривер Плейт», самое жаркое. Есть ли в России такое же дерби по антуражу?

– Самое похожее на названное вами дерби, это, конечно же, матч со «Спартаком». Для меня это самое горячее противостояние в России.

К сожалению, есть, конечно, различия. Например, когда матч проходит на «Бомбонере», стадионе «Боки», то, клянусь вам, поёт абсолютно каждый человек, присутствующий на трибунах. Это невероятное ощущение, это невероятный звук, это неповторимое что-то.

Когда встречаются «Зенит» и «Спартак», да, очень активно себя ведут трибуны активной поддержки с самыми главными фанатами. Другая часть стадиона всё-таки больше наслаждается зрелищем и не так активно поддерживает. И, честно скажу, с этим Fan ID, конечно, забрали часть зрелищности, часть футбольного спектакля, и, конечно, с ним и без нашего фанатского виража, уже не то, что было раньше, — сказал Барриос в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

