Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд — перед матчем с Италией: чувствую огромную ответственность

Холанд — перед матчем с Италией: чувствую огромную ответственность
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался перед матчем квалификации ЧМ-2026 с Италией.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чувствую огромную ответственность за то, чтобы вывести Норвегию на чемпионат мира. Говорил об этом много раз. Это большая ответственность, именно над этим я работаю с тех пор как пришёл в сборную в 2019 году. Теперь мы так близки, что можем… Не знаю, можно ли назвать это историей или как-то ещё. Норвегия ни разу не проходила отбор, пока я в сборной, это очень важно для меня. Повторюсь, сделаю всё возможное, чтобы это произошло», — приводит слова Холанда Goal.com.

После семи матчей квалификации сборная Италии набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, отставание от лидирующих норвежцев составляет три очка.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Материалы по теме
Гаттузо — о Холанде: невероятный игрок, машина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android