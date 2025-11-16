Холанд — перед матчем с Италией: чувствую огромную ответственность

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался перед матчем квалификации ЧМ-2026 с Италией.

«Чувствую огромную ответственность за то, чтобы вывести Норвегию на чемпионат мира. Говорил об этом много раз. Это большая ответственность, именно над этим я работаю с тех пор как пришёл в сборную в 2019 году. Теперь мы так близки, что можем… Не знаю, можно ли назвать это историей или как-то ещё. Норвегия ни разу не проходила отбор, пока я в сборной, это очень важно для меня. Повторюсь, сделаю всё возможное, чтобы это произошло», — приводит слова Холанда Goal.com.

После семи матчей квалификации сборная Италии набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, отставание от лидирующих норвежцев составляет три очка.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).