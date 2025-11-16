Нападающий «Барселоны» стал объектом интереса «Порту» и «Штутгарта» — Sport.es

«Порту» и «Штутгарт» проявляют интерес к крайнему нападающему «Барселоны» Руни Барджи. Эти клубы рассматривают вариант с арендой шведского футболиста грядущей зимой. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик не поддерживает идею с уходом Барджи в аренду и считает, что игрок должен остаться в каталонском клубе как минимум до конца нынешнего сезона.

20-летний нападающий перешёл в «Барселону» минувшим летом. За этот период Барджи принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: