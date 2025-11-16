«Челябинск» и «КАМАЗ» сыграли вничью в матче 19-го тура Первой лиги, забив по три мяча

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Челябинск» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. Матч закончился вничью со счётом 3:3.

Первый мяч в матче забил нападающий «Челябинска» Гаррик Левин на пятой минуте. На 10-й минуте Тимофей Калистратов сравнял счёт. В середине первого тайма команды обменялись забитыми мячами — отличились Матвей Урванцев у хозяев и Давид Хубаев у гостей. На 30-й минуте встречи нападающий Тимур Жамалетдинов вывел «Челябинск» вперёд. На 85-й минуте Давид Хубаев оформил дубль и помог своей команде уйти от поражения.

«Челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиге с 29 очками после 19 проведённых матчей. Команда из Набережных Челнов располагается на пятой строчке, набрав 30 очков. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», у которого 42 очка.