Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Челябинск — КАМАЗ, результат матча 16 ноября 2025, счет 3:3, 19-й тур Первой лиги 2025/2026

«Челябинск» и «КАМАЗ» сыграли вничью в матче 19-го тура Первой лиги, забив по три мяча
Аудио-версия:
Завершился матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Челябинск» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. Матч закончился вничью со счётом 3:3.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
3 : 3
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Левин – 5'     1:1 Калистратов – 10'     2:1 Урванцев – 19'     2:2 Хубаев – 27'     3:2 Жамалетдинов – 30'     3:3 Хубаев – 85'    
Удаления: нет / Мануйлов – 90+4'

Первый мяч в матче забил нападающий «Челябинска» Гаррик Левин на пятой минуте. На 10-й минуте Тимофей Калистратов сравнял счёт. В середине первого тайма команды обменялись забитыми мячами — отличились Матвей Урванцев у хозяев и Давид Хубаев у гостей. На 30-й минуте встречи нападающий Тимур Жамалетдинов вывел «Челябинск» вперёд. На 85-й минуте Давид Хубаев оформил дубль и помог своей команде уйти от поражения.

«Челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиге с 29 очками после 19 проведённых матчей. Команда из Набережных Челнов располагается на пятой строчке, набрав 30 очков. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», у которого 42 очка.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
