Португалия — Армения: Ренату Вейга открыл счёт на седьмой минуте
В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
2-й тайм
6 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7' 1:1 Сперцян – 18' 2:1 Рамуш – 28' 3:1 Невеш – 30' 4:1 Невеш – 41' 5:1 Фернандеш – 45+3' 6:1 Фернандеш – 52'
Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Ренату Вейга на седьмой минуте.
Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
