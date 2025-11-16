Португалия — Армения: Ренату Вейга открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Ренату Вейга на седьмой минуте.

Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).