«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» из Бреста в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Динамо» из Бреста. Игра проходила в паузу на матчи сборных на стадионе «Брестский» в Бресте. Встреча завершилась результативной ничьей, итоговый счёт — 1:1.

Российский клуб вышел вперёд в счёте на 42-й минуте благодаря автоголу хозяев поля после прострела нападающего Амара Рахмановича. Ответный мяч в ворота самарцев был забит на 69-й минуте игры.

Первой после международной паузы для «Крыльев Советов» станет игра 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре в воскресенье, 23 ноября.