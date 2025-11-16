Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Динамо Брест — Крылья Советов, результат матча 16 ноября 2025 года, счет 1:1, товарищеский матч 2025

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» из Бреста в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Динамо» из Бреста. Игра проходила в паузу на матчи сборных на стадионе «Брестский» в Бресте. Встреча завершилась результативной ничьей, итоговый счёт — 1:1.

Российский клуб вышел вперёд в счёте на 42-й минуте благодаря автоголу хозяев поля после прострела нападающего Амара Рахмановича. Ответный мяч в ворота самарцев был забит на 69-й минуте игры.

Первой после международной паузы для «Крыльев Советов» станет игра 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре в воскресенье, 23 ноября.

