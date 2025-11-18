Бельгия — Лихтенштейн: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Скидки
Бельгия — Лихтенштейн: во сколько начало матча отбора к ЧМ 2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Бельгии и Лихтенштейна. Игра пройдёт на стадионе «Морис Дюфран» в Льеже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Бельгия
Не начался
Лихтенштейн
В матче 5-го тура квалификации сборная Бельгии разгромила Лихтенштейн со счётом 6:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Доку: если Бельгия не может обыграть Казахстан без Де Брёйне, то нам нечего делать на ЧМ

