Бельгия — Лихтенштейн: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Бельгии и Лихтенштейна. Игра пройдёт на стадионе «Морис Дюфран» в Льеже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В матче 5-го тура квалификации сборная Бельгии разгромила Лихтенштейн со счётом 6:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

