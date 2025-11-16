Скидки
Игрок «Зенита» Барриос ответил, что помешало его клубу стать чемпионом в прошлом сезоне

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил, почему по итогам прошлого сезона его команда не смогла стать чемпионом. «Зенит» стал вторым, отстав от «Краснодара» на одно очко.

«К сожалению, это часть футбола. Мы очень хотели выиграть седьмой титул подряд, Особенно в год столетия хотели подарить эту радость и болельщикам, и себе. Но, наверное, ключевым фактором стали потери очков по ходу сезона, в тех матчах, где просто нельзя было допускать их. Боролись до конца, остановились в шаге от золота, однако вот эти очковые потери, осечки на пути, они в конечном счёте и не позволили, к большому сожалению, прийти к финишу первыми», — сказал Барриос в новом выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

