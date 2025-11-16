Италия — Норвегия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45 мск

Скидки
Италия — Норвегия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнется в 22:45

Комментарии

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Италии и Норвегии. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Алехандро Эрнандесом (Испания). Начало игры — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Норвегия
Сборная Норвегии занимает первое место в группе I с максимальным количеством очков (21 в семи матчах). Италия располагается на второй строчке, набрав 18 очков за то же количество встреч.

Календарь европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
Таблица групп европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
