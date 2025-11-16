Португалия — Армения: Жоау Невеш забил третий гол команды на 30-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту. Счёт в матче 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хавбек Жоау Невеш забил третий гол хозяев поля на 30-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник национальной команды Португалии Ренату Вейга на седьмой минуте. Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян забил гол на 18-й минуте. Нападающий Гонсалу Рамуш вновь вывел Португалию вперёд на 28-й минуте.

Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).