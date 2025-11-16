Бразильский хавбек «Крыльев Советов» рассказал, что нужно самарцам, чтобы стать топ-клубом

Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Констанца назвал условие, при котором самарская команда может стать топ-клубом Мир Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, «Крылья Советов» могут стать топ-клубом РПЛ. Иногда мы играем действительно здорово. И частенько случается так, что мы не забираем очки, которые должны. В целом у нас собрана отличная команда, хороший тренер. Для того чтобы стать топ-клубом, нам нужно обрести стабильность и забирать свои очки», — заявил Констанца в интервью Legalbet.

По итогам первого круга «Крылья Советов» располагаются в зоне переходных матчах и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Магомеда Адиева 14 набранных очков в 15 встречах.