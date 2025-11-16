«Штутгарт» хочет подписать нападающего «Ноттингем Форест» Калимуэндо — Sky Germany

Нападающий «Ноттингем Форест» Арно Калимуэндо попал в сферу интересов «Штутгарта». Об этом сообщает Sky Germany.

По данным источника, представители немецкого клуба уже обсуждают с агентами футболиста возможный трансфер. Француз пополнил состав «лесников» прошлым летом, перейдя из «Ренна» € 30 млн.

Калимуэндо является воспитанником «ПСЖ», на взрослом уровне он также выступал за эту команду. Кроме того, в послужном списке игрока есть «Ланс». В нынешнем клубном сезоне Арно принял участие в девяти матчах, не отметившись результативными действиями. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.