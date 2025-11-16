11-летняя футболистка «Рубина» сломала ногу после наказания от тренера — источник

11-летняя футболистка академии казанского «Рубина» получила перелом ноги, когда перетаскивала тяжёлые ворота в наказание от тренера команды Юлии Балыковой. Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», у девочки закрытый перелом четвёртой и пятой плюсневых костей правой стопы.

По данным источника, родители девочки написали заявление в полицию, а сама юная футболистка, скорее всего, завершит карьеру. Сообщается, что в казанском «Рубине» подтвердили, что травма была получена на тренировке.

По информации источника, казанская команда готова взять на себя все расходы, связанные с восстановлением и реабилитацией. В «Рубине» планируют урегулировать ситуацию в досудебном порядке.